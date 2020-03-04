FETÖ'nün emniyet yapılanmasına soruşturma: 18 gözaltı

FETÖ'nün emniyetteki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2020 Çarşamba, 09:39

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