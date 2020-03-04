Feyzioğlu: Gözaltı uygulaması yanlış
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, OdaTv sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınması uygulamasının yanlış olduğunu ve basın özgürlüğünü kısıtlayan yanlış adli uygulamaların kamu görevlilerinin yükümlü oldukları ve büyük fedakarlıkları göze aldıkları kamu düzenine zarar verdiğini söyledi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından yapılan basın açıklamasında, şöyle denildi:
“OdaTV sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu’nun Libya’da şehit edilen bir kahraman MİT mensubumuzun ismini deşifre ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisine ulaşmış bulunuyorum. OdaTV’nin şehidimizin cenaze törenine ilişkin yaptığı haberi inceledim. Şehidimizin soyadını kullanmadığını ve ailesine ilişkin bilgileri de kodlayarak verdiğini gördüm. Buna karşın şehidimizin ad ve soyadının daha önce Meclis kürsüsünde açık oturumda söylenmek suretiyle sır niteliğinin ortadan kaldırılmış olduğunu tesbit ettim. Bütün bu hususlar dikkate alındığında gözaltı uygulamasının yanlış olduğu açıktır. Şehidimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılmasını, haksız gözaltı işlemine bir an önce son verilmesini temenni ediyorum. Basın özgürlüğünü kısıtlayan bu yanlış adli uygulamanın, yargı mensubu, kolluk görevlisi, MİT mensubu ve tüm kamu görevlilerinin korumakla yükümlü oldukları ve bu uğurda büyük fedakarlıkları göze aldıkları kamu düzenine zarar verdiğini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım.”
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