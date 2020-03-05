Feyzioğlu: Terkoğlu’nun tutuklanması yargıya zarar, yargı güvencesine aykırı

05 Mart 2020 Perşembe, 13:58

Feyzioğlu,Barış Terkoğlu’nun dün tutuklanmasını kişisel sosyal medya hesabından şöyle değerlendirdi:

“OdaTV haber müdürü Libya’da şehit düşen bir kahramanımızın, bir aslan parçasının adını ifşa ettiği gerekçesiyle dün tutuklandı. Elimde tutuklama kararı olmasa bu kadar net konuşamam. Altında başka bir şey mi var derim.

İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU YAPTI

Çok net bir şey söylüyorum. Bu ülke yargıya güvenemezse, yargı basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü sağlamazsa devlet aklı oluşmaz. Devlet aklı oluşmazsa Türkiye sürüklenir. Suriye kapanından çıkış, Doğu Akdeniz’de önümüzdeki çok uzun yıllar Türkiye’yi bugünkünün de ötesinde refah seviyesine ulaştıracak doğal kaynaklara ulaşması, Kıbrıs meselesi. Üniter devlet yapımız. Vatan ve milletle bölünmez bütünlüğümüz. Bunların hepsinin korunabilmesi ifade özgürlüğünün korunmasına bağlıdır. Basın özgürlüğüne bağlıdır.

AKLA AYKIRI

Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasını ben ifade özgürlüğü ile oluşması zorunlu olan devlet aklının oluşumuna zarar verici buluyorum. Çünkü akla aykırı. MİT mensubumuzun, şehidimizin ismini deşifre ettiği için. Hayır. Böyle bir şey yok. Baktım OdaTv’ye. Sadece adı verilmiş. Soyadı gizlenmiş. Aile detayları verilmemiş şehit cenazesine ilişkin haberde.

SIR NİTELİĞİ KALMAYAN BİR BİLGİNİN TEKRARI SUÇ DEĞİLDİR

Ve sır niteliği bunun. Evet. MİT mensuplarının isimleri gizlenir, kendilerinden sonra aile mensuplarının da korunması için. Bu doğrudur. Ama Meclis’te MİT mensubu şehidimizin ismi Meclis kürsüsünden verilmiş. Adı, soyadı, kim olduğu. Dolayısıyla sır niteliğini OdaTv kaldırmamış. Sır niteliği Meclis kürsüsünden yapılan konuşmada kalkmış. Sır niteliği kalmayan bir bilginin tekrarı suç değildir.

HABERDE ŞEHİDİMİZ SAYGI İLE VERİLMİŞ

Bakın bir daha söylüyorum. Sır niteliği kalmayan bir bilginin tekrarı sırrın açıklanması kabul edilemez. Daha önceden Meclis kürsüsünden şehidimizin ismi açıklanmış, buna rağmen OdaTv’de yapılan haberde şehidimizin adı ve soyadı değil, sadece adı verilmiş. Ve saygı ile verilmiş. Aile mensupları da gizlenerek verilmiş.

YARGIYA, YARGI GÜVENCESİNE AYKIRI

Yani sırrı açıklayan OdaTv değil. OdaTv olmadığı halde OdaTv sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasını yargıya zarar görüyorum. Barış Terkoğlu’na değil. O ayrı. O kişisel olarak zarar görmüştür. Yargıya zarar görüyorum. Çünkü yargı güvencesine aykırı buluyorum. İnsanların ifade özgürlüğünü sağlamak zorunda olan yargı güvencesini ihlal edici buluyorum. İfade özgürlüğünü sağlamak zorunda olan yargı güvencesi yargı eliyle ihlal edilirse, devlet aklının oluşmasını sağlayacak düşünceler ortaya konamaz. Ortaya konamazsa da devlet aklı arzu ettiğimiz derinlikte, arzu ettiğimiz nitelikte oluşamaz. Yani Türkiye’nin milli menfaatlerine aykırıdır basın özgürlüğünü yargı eliyle bu şekilde, bu kadar bariz şekilde ihlal etmek. Bu üzüntümü de bu düşüncemi de dile getirmek istedim.”