FIFA karar verdi Fenerbahçe o isim için bonservis ödeyecek

27 Mart 2020 Cuma, 08:25

Genç futbolcunun eski kulübü NEC’in idari menajeri Wilco van Schaik, “FIFA kararını verdi, F.Bahçe’den de itiraz gelmedi. 750 bin Avro’nun nisan ortasında ödenmesini bekliyoruz” dedi.

Ferdi Kadıoğlu eski kulübü NEC Nigmegen’e 750 bin Avro bonservis bedeli borcu olan F.Bahçe’ye FIFA’dan kötü olumsuz haber geldi...

NEC’in idari direktörü Wilco van Schaik, 1.4 milyon Avro bonservis bedelinin 750 bin Avro’luk kısmını 10 aydır tahsil edemediklerini belirterek “10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu durum artık kabul edilemez duruma geldi. FIFA kararını verdi ve F.Bahçe’den de itiraz gelmedi” ifadelerini kullandı.