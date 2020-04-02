FIFA’dan federasyonlara ihtiyat akçesi

02 Nisan 2020 Perşembe, 09:20

Koronavirüs ülke futbol federasyonları üzerinde ciddi maddi sorunlar yaratırken, İtalyan Giovanni Infantino Başkanlığındaki FIFA, ‘ihtiyat akçesi’ni devreye sokma kararı aldı.

İddiaya göre FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük bir ekonomik kriz altında olan futbol sektörünü ayakta tutabilmek için rezervlerinde tuttuğu 2.74 milyar doları kullanma kararı aldı.





İlk etapta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 211 üye ülkenin her birine 6 milyon dolar verilmesini öngören acil destek paketi devreye alınacak.