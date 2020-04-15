FIFA’nın maçlarla ilgili nihai kararı!

15 Nisan 2020 Çarşamba, 08:30

FIFA yöneticisi Evelina Christillin, sezonun geri kalan bölümüyle ilgili konuştu ve kritik toplantının tarihini açıklarken, sürpriz lig planını duyurdu.

Açıklama şöyle: “Sağlık ve güvenlik önceliklidir. 5 büyük lig başta olmak üzere tüm ligler sezonu tamamlamak istiyor ancak kimse hükümetleri, yerel yetkililerin dediklerinin dışına çıkma amacında değil.

22 Nisan tarihinde, Avrupa'daki 55 ülke federasyonu temsilcileriyle birlikte bir videokonferans yapılacak. Orada alınacak kararları tüm federasyonlara ileteceğiz.

Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA ile birlikte çalışıyoruz. Bir yol haritası hazır. Öncelik sağlık, sonra ligi tamamlamak, en son da amacımız Ağustos ayında Avrupa Kupalarını noktalamak.

Daha büyük, daha karmaşık bir problem var ancak başkan Gianni Infantino, bu periyotta ekonomik olarak sorun yaşayan tüm kulüplere yardım edileceğini daha önce duyurdu, gerekli destek verilecek.”