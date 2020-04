Filiz Kerestecioğlu: Tasarı Meclis'e gelmedi ama rehavete kapılmamak gerekiyor

14 Nisan 2020 Salı, 15:18

TBMM'de infaz görüşmeleri sürerken, gece yarısı sosyal medyada dolaşıma sokulan bir tasarı metni ortalığı adeta ayağa kaldırdı. Çocuklara yönelik cinsel istismara af getirilmesini öngören bir kanun teklifinin Meclis'e sunulduğu, hatta infaz paketi kapsamında kabul edildiği söylentisi hızlı bir şekilde yayılırken aslında teklifin Meclis'e gelmediği ve hiç görüşülmediği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP Milletvekili ve kadın hakları savunucusu avukat Filiz Kerestecioğlu, iktidar tarafından bu düzenlemenin sürekli olarak gündemde tutulmak istendiğine vurgu yaparak, "Bu tasarıyı gerçekten geçirme istekleri var. Sürekli bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar, 'belki bir son dakika ile geçirebilir miyiz' diye. Çünkü böyle denemelere çok şahit olduk" diye konuştu.

"Ortada bir metin var. Bu daha önceden de aslında bildiğimiz bir şey. Ama ortada verilmiş bir kanun teklifi yok" diyen Kerestecioğlu, "Kendi anlayışlarını hayata geçirmek istemeleri ve özellikle çocuk yaşta evliliğin savunulması nedeniyle böyle bir şey gündemde tutulmaya çalışılıyor. Ama dediğim gibi dün böyle bir kanun teklifi Meclis'e gelmedi" dedi.

'REHAVETE KAPILMAMAK GEREKİYOR'

Metni kendisinin de sosyal medya üzerinden gördüğünü söyleyen Kerestecioğlu, "Bu metin dolaşıma sokulduğunda zaten infaz yasasının oylanmasında son 4 maddeye geçilmişti" dedi.

Bir kanadın sürekli olarak kadınların hakları üzerinden yoklamalar yaptığını savunan Kerestecioğlu, "Bunlarla ilgili her an tetikte olmalı ve haklarımızı gasp ettirmemeliyiz. Dün öyle korkunç bir infaz yasası geçti ki her an son dakika bir adımda bulunabilirler. O torbada gelmemesi yeni bir şekilde bu düzenlemenin önümüze gelmeyeceği anlamına geliyor. Bu rehavete kapılmamak gerekiyor. Salgını fırsata çevirmelerine karşı çıkmalıyız.

2016’DA YİNE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kamuoyunda tepkilere neden olan benzer bir düzenleme önergesi, 2016’da Meclis Başkanlığı'na verilmişti. Önerge AKP'li milletvekilleri tarafından, “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği “çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. maddenin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi sırasında verilmişti. Önerge, kanuna cinsel istismar suçu işleyenlerin istismar ettiği kişiyle evlenmesi durumunda ceza almamasını öngören bir madde eklenmesi hakkındaydı.

17 Kasım 2016’da sunulan önerge kabul edilmiş, ancak kamuoyunun yoğun tepkileri sonucu komisyona geri çekilmiş ve tasarıdan çıkarılmıştı. Teklif ilgili önerge metninin çıkarılmasının ardından yasalaşmıştı.