Fırsatçılık virüsü mü?

22 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Maske dağıtımında yaşanan sorunlar nedeniyle taşradaki küçük sanayi esnafı zor durumda kaldı. Hiçbir yerde bulamadığı için maske takamayan esnaf jandarma tarafından uyarılıyor. Eczaneye giden esnaf ise mesaj gelmediği için maske alamıyor. CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, “Vatandaş salgınla mı mücadele etsin, işsizlik ve açlıkla mı mücadele etsin, maske derdine mi düşsün” dedi.

İHALELER SÜRÜYOR

Tüm ülke evine kapanmışken ihalelerin devam ettiğine işaret eden Girgin, “Halk can derdindeyken bile 26 Mart’ta Kanal İstanbul için ihale yapıldı. 27 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanı’nın memleketi Rize Güneysu için yol ihalesi yapıldı. Yine millet eve kapanmışken hazine garantili ödemeler üstelik - ekonomi durma noktasına yaklaştığı için- daha fazlasıyla ödenmeye devam ediliyor. Saray için araç alımları da sürüyor” diye konuştu. Girgin, maske satışının yasaklaması ve maske konusunda yaşanan sorunların “kriz birileri için fırsata mı dönüştürülüyor” sorusunu akla getirdiğini belirterek “Bu konuda sicili pek parlak olmayan iktidarın maske konusundaki tutumu vatandaşlarımızın ‘burada da bir bit yeniği mi var’ diye sorgulamasına neden oluyor” diye konuştu.