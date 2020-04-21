Fitch 23 Nisan'da Türkiye ekonomisini tartışacak

21 Nisan 2020 Salı, 10:29

Fitch Rating, 23 Nisan'da koronavirüs salgının Türkiye'nin makroekonomik görünümün nasıl etkilediğini, bunun Türkiye'nin kredi temel göstergeleri için anlamının ne olduğunun tartışılacağı bir webinar düzenleyeceğini duyurdu.

Toplantı, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak. Düzenlenecek bu webinarda, Türk bankalarının kredi notlarının koronavirüs salgınına hassasiyetlerinin ne derecede olduğu, bankaların tek başlarına ayakta tkalma kredi profilleri için ana risklerin neler olduğu da ele alınacak.

Gündemde ayrıca, cari yüksek piyasa oynaklığı karşısında Türk bankalarının döviz likiditelerinin ne kadar yeterli olduğu ve banka dışı finansal kuruluşlar için spesifik riskler ve hafifletici faktörler de var.

Fitch'in bu toplantısına Gelişmekte olan Avrupa Ülke Kredi Notları Kıdemli Direktörü Paul Gamble, Türk Banka Notları Kıdemli direktörü Lindsey liddell, Avrua Ülke Kredi Notları Diretörü Douglas Winslow, EMA Finansal Kuruluş Notları Direktörü Hüseyin Sevinç ve Fitch NFFINotları Direktörü Behruz İsmailov katılacaklar.