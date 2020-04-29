Fitre, asgari ücretin düşüklüğünü gösterdi

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

CHP’li Karabıyık, “İş ve Gelir Kaybı Haneleri Mağdur Ediyor” başlığıyla hazırladığı çalışmada, ramazan ayı dolayısıyla belirlenen fitre tutarını asgari ücretle karşılaştırdı. Diyanet’in fitre tutarının bir kişi için aylık 810 TL tutarında olduğunu kaydeden Karabıyık, 4 kişilik bir aile için ise aylık 3 bin 240 TL olarak hesaplandığına dikkat çekti. Karabıyık, Diyanet’in hesabına göre 4 kişilik bir ailenin asgari gıda harcamasının 2 bin 324 TL olan asgari ücreti geçtiğini ifade etti.

Karabıyık, temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle iftar sofralarının maliyeti göz önüne alındığında salgın krizi nedeniyle iş ve gelir kaybı yaşayan bir ailenin sofrasını bile borçla kurar hale geldiğini dile getirdi. Karabıyık, şunları söyledi:

“Diyanet’in temel gıda ihtiyacı için belirlediği tutar dikkate alındığında asgari ücret kira, fatura ve diğer harcamaları karşılamıyor. Cep yakan iftariyelik fiyatları nedeniyle sadece peynir, zeytin, domates, salatalık ve çay ile kurulan iftar sofraları bile dört kişilik bir aile için günlük 20TL - 25TL’ye mal oluyor. Vatandaş, temel ürünlere gelen zamlar nedeniyle sofrasını geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 zamlı kuruyor.”

Aile sigortası uygulamasının yaşama geçirilmesi gerektiğine işaret eden Karabıyık, “Bugün, aile sigortası olsaydı, güvencesiz ve yoksul vatandaş kalmayacaktı. Vatandaş, barınma, yeme içme ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için asgari düzeyde bir destek alacaktı” dedi.