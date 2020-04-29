Fitre, asgari ücretin düşüklüğünü gösterdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir kişinin temel gıda ihtiyaçları için bir günlük belirlediği 27 TL tutarındaki fitre oranının 4 kişilik bir ailede aylık 3 bin 240 TL’yi bularak asgari ücreti geçtiğine dikkat çekti. Karabıyık, “Diyanet’in asgari ihtiyaç miktarı, milyonlarca kişinin gelir yetersizliğini gösteriyor” diye konuştu.
CHP’li Karabıyık, “İş ve Gelir Kaybı Haneleri Mağdur Ediyor” başlığıyla hazırladığı çalışmada, ramazan ayı dolayısıyla belirlenen fitre tutarını asgari ücretle karşılaştırdı. Diyanet’in fitre tutarının bir kişi için aylık 810 TL tutarında olduğunu kaydeden Karabıyık, 4 kişilik bir aile için ise aylık 3 bin 240 TL olarak hesaplandığına dikkat çekti. Karabıyık, Diyanet’in hesabına göre 4 kişilik bir ailenin asgari gıda harcamasının 2 bin 324 TL olan asgari ücreti geçtiğini ifade etti.
Karabıyık, temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle iftar sofralarının maliyeti göz önüne alındığında salgın krizi nedeniyle iş ve gelir kaybı yaşayan bir ailenin sofrasını bile borçla kurar hale geldiğini dile getirdi. Karabıyık, şunları söyledi:
“Diyanet’in temel gıda ihtiyacı için belirlediği tutar dikkate alındığında asgari ücret kira, fatura ve diğer harcamaları karşılamıyor. Cep yakan iftariyelik fiyatları nedeniyle sadece peynir, zeytin, domates, salatalık ve çay ile kurulan iftar sofraları bile dört kişilik bir aile için günlük 20TL - 25TL’ye mal oluyor. Vatandaş, temel ürünlere gelen zamlar nedeniyle sofrasını geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 zamlı kuruyor.”
Aile sigortası uygulamasının yaşama geçirilmesi gerektiğine işaret eden Karabıyık, “Bugün, aile sigortası olsaydı, güvencesiz ve yoksul vatandaş kalmayacaktı. Vatandaş, barınma, yeme içme ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için asgari düzeyde bir destek alacaktı” dedi.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham