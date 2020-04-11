Formula 1'de ilk faturayı onlar ödeyecek
Formula 1'de Haas, pilotlarının maaşlarını düşürecek.
Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürecek.
Formula 1'in internet sitesindeki habere göre Haas, Birleşik Krallık'ta çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise kesintiye gidecek.
Daha önce McLaren, Williams ve Racing Point takımları, sürücülerinin maaşlarını düşereceğini açıklamıştı.
Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda, Azerbaycan ve Kanada'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.
Video Haberler
- İngiltere’de kalan Türkler videoyla yardım istedi
- Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!
- Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu!
- Şaşkına çeviren görüntüler! Amatör kamerayla kaydedildi
- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sa
- Sokağa çıkma yasağı sonrası alınan tedbirleri sıraladı
- Belediye başkanını sinirlendiren görüntü!
- Maske takmamak için böyle direndi!
- Beyoğlu'nda can pazarı!
- Dakikalarca durakta beklediler