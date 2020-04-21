Fotoğrafçı ve çevre savunucusu Peter Beard hayata veda etti

21 Nisan 2020 Salı, 12:12

Afrika’yı gördükten sonra kara kıtaya aşık olan ve 60’lı yıllardan itibaren çektiği vahşi yaşam fotoğraflarıyla ünlenen Peter Beard 31 Mart’ta kaybolmuştu. Bunama teşhisi konan 82 yaşındaki sanatçının cansız bedeni Camp Hero Eyalet Parkı’ndaki sık ağaçlıklı bir alanda bulundu.

Binlerce dolara alıcı bulan fotoğraflarında insanların doğa ve çevre üzerindeki tehlikeli etkilerini anlatan Beard bu konuya daha kimseler ilgi göstermezken dikkat çekmişti ve “The End of the Game” (Oyunun Sonu) adlı ilk kitabında da fil avcılarının Afrika’nın çehresini nasıl değiştirdiğine vurgu yapmıştı.







Aynı zamanada tipik bir sosyetik olan ve varlıklı bir çevrede yetişen ünlü fotoğrafçı, Andy Warhol, Truman Capote, Francis Bacon, Salvador Dali, Jacqueline Onassis ve The Rolling Stones gibi ünlülerle içli dışlı yaşamıştı. Amerikalı yazar Bob Colacello’nun “Yarı Tarzan, yarı Byron” olarak tarif ettiği Peter Beard çektiği fotoğraflarla günlüklerine yazdığı metinleri, çizimleri, bulduğu nesneleri, kurumuş yaprakları, böcekleri vb harmanlayarak kendine has bir tarz yaratmıştı.



