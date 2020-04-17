FOX TV’ye cezanın perde arkası

17 Nisan 2020 Cuma, 11:07

MADDEN FOX’A VERİLEN EN AĞIR CEZA

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan son toplantıda, Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e 3 kez yayın durdurma cezası verildi. Bu kararla birlikte RTÜK FOX’a en ağır maddeden ceza vermiş oldu.

BİR CEZA DAHA ALIRSA 10 GÜN BOYUNCA YAYIN DURCAK

Verilen ağır cezanın perde arkasında ne var? Odatv’den Mert Taşçılar şöyle aktardı:

FOX TV’ye RTÜK’ün yetkisindeki en ağır maddeden ceza verilmesi, aslında bir sürecin önünü açtı. Eğer FOX TV yayınlarından dolayı aynı maddeden bir ceza daha alırsa bu kez 10 gün boyunca yayın durdurma cezası alacak.

KANAL KAPATILABİLİR

Eğer FOX TV bu cezasının ardından yılsonuna kadar yeniden ceza alırsa bu kez lisans iptali uygulanarak kanal kapatılacak. Söz konusu kararla birlikte aslında FOX TV’ye 2020 sonuna kadar “yayınlarına dikkat et” mesajı verilmiş oldu.

“MAYININ SONUNDA GİYOTİN VAR”

“Dün verilen cezayla FOX çok riskli ve tehlikeli bir yola sokuldu. Bu yol fazlasıyla mayınlı ve sonunda giyotin var” diyen CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşcı da Odatv’ye yaptığı değerlendirmede bu konuya dikkat çekti .

Bu kararın “ilk aşama” olduğunu vurgulayan Taşcı, “FOX’u bekleyen daha zor ve ekranının karartılmasıyla sonuçlanabilecek bir süreç bu cezanın verilmesiyle başlamış oldu” ifadelerini kullandı.

FOX TV’ye verilen cezanın FOX’u “giyotine yatırmak” olarak betimleyen RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Giyotinin ipinin çekilmesi için ise sarayın bir işareti yetecek” dedi.

RTÜK’ÜN İŞLETTİĞİ SÜRECİ DE ANLATAN TAŞCI ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Üç kez program durdurma kararı yazılıp FOX’a tebliğ edilecek. Kararla birlikte bir de CD iletilecek. Kararda hangi tarihlerde yayının durdurulacağı ve yerine hangi belgesellerin yayınlanacağı da belirtilecek. Belirlenen tarih ve saatte bu CD’deki belgesellerin yayınlanmaması halinde de KHK uyarınca FOX’un lisansı iptal edilecek.”