Fransa Klorokin'in koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
Fransa'da sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin'in, koronavirüse karşı kullanılmasına izin verildi. Klorokin'i koronavirüse karşı kullanan Prof. Dr. Didier Raoult, hastaların yüzde 75'ini iyileştirmişti.
Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'ne göre, Klorokin'in Kovid-19 tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.
Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.
YÜZDE 75'İ İYİLEŞTİ
Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti. Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.
KLOROKİN NEDİR NE İÇİN KULLANILIR?
Klorokin, başka kombinasyonlarla beraber kullanılan bir ilaçtır. Ancak bu ilaçta doz dengesi çok önemlidir ve ilacın yan etkileri çok fazladır. Kalıcı retina hasarı ve bazı durumlarda ölüme yol açtığına dair raporlar mevcuttur. Birçok ilaçla beraber kullanımı önerilmemektedir. İlacın, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir rolü de bulunmaktadır.
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