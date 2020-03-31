Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm!
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 523'e çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti. Rakamlar Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığı, virüs tespit edilen kişi sayısının 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.
Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 565'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.
BİR GÜNDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK ÖLÜM
Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
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