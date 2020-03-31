31 Mart 2020 Salı, 21:29

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığı, virüs tespit edilen kişi sayısının 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.

Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 565'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.

BİR GÜNDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK ÖLÜM

Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.