Fransa'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bine dayandı
Fransa’da son 24 saatte kayda geçen 753 yeni ölümle toplam ölü sayısı 17 bin 920’ye ulaştı.
Fransa, bugünkü koronavirüs verilerine göre dünyada en fazla yurttaşını kaybeden 4'üncü ülke oldu.
Yetkililer, 6.248 hastanın yoğun bakımda olduğunu ve bu sayının sekiz gündür düşüş gösterdiğini kaydetti. Ülkede toplam vaka sayısı ise 2.641 yeni vaka ile 108 bin 847'ye yükseldi.
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