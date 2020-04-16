Fransa'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bine dayandı

16 Nisan 2020 Perşembe, 21:56

Fransa, bugünkü koronavirüs verilerine göre dünyada en fazla yurttaşını kaybeden 4'üncü ülke oldu.

Yetkililer, 6.248 hastanın yoğun bakımda olduğunu ve bu sayının sekiz gündür düşüş gösterdiğini kaydetti. Ülkede toplam vaka sayısı ise 2.641 yeni vaka ile 108 bin 847'ye yükseldi.



