Fransa'da sendikalardan sıradışı 1 Mayıs çağrısı

21 Nisan 2020 Salı, 15:03

Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının da nasıl yapılacağı noktasında tartışma başlattı.

Sosyal mesafenin çok önemli olduğu pandeminin gölgesi altında geçecek 1 Mayıs kutlamaları için Fransa'da sendikalar, halkı kutlamalar için balkonlara çağırdı.

7 sendikanın ortaklaşa yayımladığı bildiride, "Karantina altında olsak bile 1 Mayıs'ı döviz ve pankartlarımızla balkonlarımızda veya sosyal medyada gündem yaparak kutlayalım. Ve bu güne gerçek bir kolektif güç verelim" ifadelerine yer verildi.

Sendikaların gündeminde asgari ücrete yapılacak zam var. Ayrıca pandemi esnasında gerçekleştirilen tecrit uygulamasında çalışan tüm emekçilerin de hayatlarını riske attıkları ifade edildi.