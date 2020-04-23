Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta sona eriyor

23 Nisan 2020 Perşembe, 17:57

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da normalleşme süreci başladı. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 38 gündür devam eden sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs tarihinde sona ereceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı, anaokulundan liseye kadar okulların tekrardan açılacağını açıklarken, okula gitmenin ise zorunlu olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı günlük hayata bazı kısıtlamaların getirileceğini, toplu taşımada maske takmanın ve sosyal mesafenin zorunlu olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı, salgın nedeni ile yasaklanan şehirler arası seyahatlerin tekrardan başlatılacağını açıklarken, geçtiğimiz günlerde restoran ve bar dışında bazı işletmelerin açılabileceğini dile getirmişti. Cumhurbaşkanlığının, Salı günü kaldırılan yasaklar hakkında belediye başkanlarına bilgi vermesi bekleniyor.

Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 159 bin 877'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 bin 340'a ulaştı.