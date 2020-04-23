Fransa'da yaşamını yitirenlerin sayısı 21 bin 856'ya ulaştı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 516 kişi artarak 21 bin 856’ya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2020 Perşembe, 20:25

Çin’in Wuhan kentine başlayan koronavirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde 2,6 milyonu aştı. Can kaybı ise 184 bini geçti. Fransa'da sayı bugün 516 kişi artarak 21 bin 856’ya yükseldi.


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