Fransa'da yaşamını yitirenlerin sayısı 21 bin 856'ya ulaştı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 516 kişi artarak 21 bin 856’ya yükseldi.
Çin’in Wuhan kentine başlayan koronavirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde 2,6 milyonu aştı. Can kaybı ise 184 bini geçti. Fransa'da sayı bugün 516 kişi artarak 21 bin 856’ya yükseldi.
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