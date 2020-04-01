Fransa'da yaşamını yitirenlerin sayısı Çin'i geçti

01 Nisan 2020 Çarşamba, 22:50

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 861 artışla 56 bin 989'a, yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 32'ye yükseldiğini belirtti.

Salomon, Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 17'ye, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 10 bin 935'e çıktığını kaydetti.

ÇİN'İ GERİDE BIRAKTI

Son 24 saatteki rakamlar, Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Fransa, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Çin'i geride bıraktı.