Fransız Marksist düşünür Lucien Sève koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Ünlü Fransız Marksist düşünür Lucien Sève koronavirüs nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan Fransız Marksist düşünür Lucien Séve yaşamını yitirdi.
93 yaşında yaşamını yitiren Lucien Séve Fransa'nın en önemli bilim insanları ve filozoflarının ders verdiği École Normale Supérieure’e 1945 senesinde girmiş ve 1949 senesinde profesörlük unvanı kazanmıştı.
Fransız Komünist Partisi üyesi olan düşünürün ölüm haberini Yordam kitap paylaştığı bir tweetle duyurdu.
Ünlü Fransız Marksist düşünür Lucien Sève korona virüsüne yenildi. 93 yaşında hayatını kaybeden düşünürü saygıyla anıyor, Taner Timur'un "Marksizm, İnsan ve Toplum" kitabından Sève'i tanıttığı bir bölümü okurlarla paylaşıyoruz. https://t.co/EcLWsbaCm5https://t.co/y7Ffv3xf7s pic.twitter.com/J6jyVBAVau— Yordam Kitap (@YordamKitap) March 24, 2020
Yordam Kitap ayrıca tweetinde Prof. Taner Timur’un “Marksizm, İnsan ve Toplum” kitabında Lucien Séve’i anlattığı bölümü paylaştı.
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