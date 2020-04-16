Fransız uçak gemisinde 668 kişide koronavirüs tespit edildi!
Fransa'nın Atlantik Okyanusu'ndan ülkeye dönüş yapan uçak gemisi Charles De Gaulle'de koronavirüs paniği büyüyor. Fransa Savunma Bakanlığı, virüs bulaşan personel sayısı 50'den 668'e yükseldiğini açıkladı.
Fransa'nın Atlantik Okyanusu'ndan ülkeye dönüş yapan uçak gemisi Charles De Gaulle'de koronavirüs paniği büyüyor. Virüs bulaşan personel sayısı 50'den 668'e yükseldi.
Fransa Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gemideki 1767 personele koronavirüs testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, koronavirüs görülenlerin 31'inin Fransa'nın Toulon kentindeki askeri hastaneye nakledildiği bildirildi.
Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.
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