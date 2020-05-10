Füsun Demirel: “Tiyatroların ne günahı var?”

10 Mayıs 2020 Pazar, 19:54

Bu sezon “Şişman Güzeldir” adlı yeni oyunuyla sahnelere dönen Füsun Demirel Sözcü gazetesinden Sercan Meriç ile yaptığı sohbette tiyatroların sorunlarına da değindi.

Füsun Demirel #TiyatromuzYaşasın başlıklı imza kampanyası için şunları söyledi:

“Günbegün sektörümüzün ne büyük çaresizlik içinde olduğunu gördük. İktidar destek vereceği pek çok meslek grubunu sayarken gösteri sanatları bu listelerde yer almıyordu. Tiyatrocular yan yana geldi ve bu bildiriyi imzaya açtı. TBMM'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, sayın Cumhurbaşkanına bu imzalarla bildirinin iletilmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yüzünü bize dönmesi gerekiyor. Bağımsız tiyatro yapan, vergilerini de kuruşu kuruşuna ödeyen tiyatrocular olarak pandemi sürecinde sahnelere tekrar dönene kadar devletin desteğine ihtiyacımız var. Her yurttaş gibi… Zira süreç uzarsa 2021’i göreceğiz. Sayın yetkililere soruyorum; 38 senesini sadece oyuncuğa adamış biri olarak oyunculuk yapamadığımda ne yapabilirim? Bu binlerce tiyatrocu için bu geçerli.”





“SOSYAL MESAFEYLE OYUN OYNAYABİLİRİZ”

Ticari kaygılarla hayatı normalleştirmeye çalışmanın yanlış olduğunu vurgulayan Demirel şöyle konuştu: “Mayıs ortası AVM’ler, kuaförler, masaj salonları, camiiler, plajlar, turizm gibi kamusal alanları halka açmak ne demek? En yasaklı dönemde bile halkın nasıl dikkatsizce sokaklarda olduğunu gördük… Eğer ibadethaneleri, AVM’leri ve turizmi açıyorsanız, yani bu kadar normalleşiyorsak o halde soruyorum tiyatroların ne günahı var? Açık alan tiyatrolarda, yaz şenliklerinde sosyal mesafe ile oturtarak seyirci alıp oyunları oynayabiliriz. Hayatın her alanı normalleşirken günah keçisi sanat emekçileri mi?”



