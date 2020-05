Füsun Eczacıbaşı’na büyük onur

08 Mayıs 2020 Cuma, 06:00



Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlayan ve bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veren SAHA’nın kurucularından ve derneğin yönetim kurulu başkanı Füsun Eczacıbaşı, New York’un önde gelen güncel sanat müzesi New Museum’un mütevelli heyetine katılmak üzere davet edildi. New Museum direktörü Lisa Phillips ve heyet başkanı James Keith, Füsun Eczacıbaşı, Patricia Blanchet, Tommie Pegues ve Jamie Singer’ın katılımının müze için önemini vurguladı: “Misyonumuza kendisini adamış bu dört kişinin New Museum kuruluna katılımları için heyecanlıyız. Kurul üyelerinin farklı coğrafya ve nesillerden geçmişleri, önemli bir değişim zamanında müzeye yeni bakış açıları kazandıracak.”

‘Kalbimdeki yeri ayrıydı’



Eczabaşı, New Museum mütevelli heyetine dahil olmasını gazetemize şu sözlerle değerlendirdi: “Benim kendime misyon edindiğim konu Türkiye’den sanatın uluslararası kültürel iletişimin sözü geçen bir katılımcısı olması, tanınırlığının, görünürlüğünün artması. Bunun için kendi coğrafyamızdaki ekosistemin bütün paydaşları ile kuvvetlenmesi, köklenmesi ve içselleştirilmesinin yanı sıra dışarıda da sözcülüğünün tutarlı bir şekilde yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Şahsen Dünya’daki bütün güncel sanat müzeleri içinde kalbimde ayrı bir yeri olan New Museum’un mütevelli heyetinde olmak kişisel olarak bir onur olmakla birlikte asıl bu bağlamda bir platform olacağı için mutluyum.”

New York'taki yalnızca güncel sanata odaklanan tek müze olan New Museum, dünyanın dört bir yanından yaşayan sanatçılar hakkında sergi, bilgi ve belgeleme merkezi. 1977’de Hudson Caddesi'nde tek odalı bir ofis olarak başlangıcından, 2007 yılında SANAA tarafından tasarlanan Bowery'deki ilk bağımsız binanın açılışına kadar New Museum, bir deneme yeri ve yeni bir sanat ve yeni fikirlerin merkezi olmaya devam ediyor. (https://www.newmuseum.org)