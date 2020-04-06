Futbol dünyasını üzen ölüm

06 Nisan 2020 Pazartesi, 21:08

Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski teknik direktörlerinden Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Atletico Madrid ile 1995-96 sezonunda hem La Liga Şampiyonluğu hem de İspanya Kupası'nı kazanan Sırp teknik direktörü Radomir Antic, 71 yaşında hayata veda etti. Antic, 1978 yılında da Fenerbahçe'de forma giymişti.