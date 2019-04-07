Fenerbahçe'ye soğuk duş (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor.



Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada Soldado, Serdar ve Mehmet Ekici'yle çok net pozisyonlar buldu ancak Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay kalesinde devleşti.



25-40. dakikalar arası temponun çok yavaşladığı ve iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı görüldü.



Ancak, 42. dakikada Ankaragücü bir boşluk buldu. Canteros'un çok güzel pasında ceza alanında topu çok iyi kontrol eden Tyler Boyd, temiz bir vuruşla kaleci Harun'u mağlup etmeyi başardı ve Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.



Devre bu skorla sona erdi.