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Adana Demirspor deplasmandan 3 puanla döndü

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 2-0 yendi.
AA
Yayınlanma tarihi: 7 Nisan 2019 Pazar, 19:13

Afjet Afyonspor: 0 - Adana Demirspor: 2

Stat: Zafer

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Dk. 82 Aykut Uluç), Onur Ramazan Toprak (Dk. 90 Enes Ata), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk. 84 Ajeti), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Berk Yıldız, Kage (Dk. 56 Legear), Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mehmet Kaan Türkmen), Semih Güler, Gladky (Dk. 85 İsmail Konuk), Rassoul

Goller: Dk. 77 Legear, Dk. 90 Kaan Kanak (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Güven, Dk. 50 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor), Dk. 68 Erdal Öztürk, Dk. 86 Semih Güler (Adana Demirspor)

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