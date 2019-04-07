Adana Demirspor deplasmandan 3 puanla döndü

Afjet Afyonspor: 0 - Adana Demirspor: 2
Stat: Zafer
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Selahattin Altay
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Dk. 82 Aykut Uluç), Onur Ramazan Toprak (Dk. 90 Enes Ata), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk. 84 Ajeti), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Berk Yıldız, Kage (Dk. 56 Legear), Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mehmet Kaan Türkmen), Semih Güler, Gladky (Dk. 85 İsmail Konuk), Rassoul
Goller: Dk. 77 Legear, Dk. 90 Kaan Kanak (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Güven, Dk. 50 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor), Dk. 68 Erdal Öztürk, Dk. 86 Semih Güler (Adana Demirspor)