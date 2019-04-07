Konyaspor direnmedi bile

Maçtan Dakikalar

18. dakikada Medipol Başakşehir'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edildi. Mossoro'nun pasıyla Visca sağ kanatta topla buluştu. Son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

29. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Robinho'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

32. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına sokuldu. İrfan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.



50. dakikada Robinho'nun içeri çevirmek istediği top savunmanın müdahalesiyle tekrar Brezilyalı oyuncuya çarpıp kale alanında boşta kaldı. Ali Turan'dan önce hamle yapan Mossoro topu boş ağlara yolladı: 1-0



59. dakikada Konyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ön direkteki Filipovic iyi yükseldi, onun vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.



69. dakikada Mossoro'dan pası alan Visca ceza alanı içinde önünü boşalttı ve çaprazdan dar açıya rağmen çok sert ve düzgün vurdu: 2-0



88. dakikada Zhuta sol çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Mert köşeden topu güçlükle kornere çeldi.





Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 74 Soner), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 85 Napoleoni), Robinho (Dk. 68 Robinho)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 68 Hurtado), Jahovic (Dk. 68 Yatabare)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Hadziahmetovic, Jevtovic (Atiker Konyaspor)



Goller: Dk.50 Mossoro, Dk. 69 Visca