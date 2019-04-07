Abdullah Avcı: Ligde en iyi oynayan takım biziz

Abdullah Avcı'nın söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:



"Her maç zor. Ligin organizasyonu olan ve en iyi takım savunması yapan takımıyla oynadık. 7 hafta kaldı, 6 puan öndeyiz. En iyi oynayan biziz. En avantajlı biziz. En moralli biziz. En iyi arkadaşlık bizde."



"Hiçbir maç kolay değil. Ligin en değerli takımlarından olan Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağız. Orada da rakibe göre oyun planlarımıza sadık kalacağız. Önümüzdeki hafta güzel bir futbol haftası olacağa benziyor. Hak eden kazansın."