"İlk hedefimiz alt sıralarla ilişkimizi kesmek"

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacakları Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlarken Teknik Direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Alt sıralardan ilişkiyi tamamen kesmek istediklerini söyleyen Karaman, "Ligin son 4 haftasına böyle girmek istiyoruz. Hafta sonu burada çok güzel bir maç olacak" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen İstikbal Mobilya Kayserispor'da, ligin 28. haftasında oynanacak olan Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde toplanan Sarı-Kırmızılı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu ve kondisyon çalışması yaparak antrenmanı sürdürdü. Çalışma sırasında Teknik Direktör Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak hafta sonunda oynanacak olan Ankaragücü maçını da değerlendirdi.



"İlk hedefimiz alt sıralardan ilişkimizi tamamen kesmek"

Sezonun kalan haftalarında alınabilecek bütün puanlara talip olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Deplasmanda alınan 3 puan her zaman çok önemli. Sivas iyi bir takım. İki takım açısından da kazananın yukarıları zorlayacağı, kaybedenin de alt sıralarla ilişkisi olacağını düşündüğümüz bir maçtı. Fakat diğer maçların skorlarına bakıldığında durum aynen devam ediyor. Onun için biz dikkatli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Birinci hedefimiz alttan tamamen ilişkiyi kesmek, sondan üçüncü takıma 12 puanlık bir fark atmak. Ligin son 4 haftasına böyle girmek istiyoruz. Dolayısıyla ne kadar puan varsa hepsine talibiz ve almak için de mücadele edeceğiz. Sivasspor maçının ilk 5 dakikalık kesiminde bize 2 tane gol atabilirlerdi. Sonraki bölümlerde de rakibimizin pozisyonları var, kaçırdığı penaltı var. Onlar gol olabilirdi. Ama nihayetinde 15 dakikada 3-0 yaptık. Böyle de bir skor var. İkinci yarıda daha kontrollü ama çok daha iyi olabilirdik. En azından gol yemeden üzerine devam edebilirdik. Maç bitti artık geride kaldı, önümüze bakacağız. Güzel goller, asistler vardı. Deniz’in, Atilla’nın asistleriyle birlikte Chery ve Hasan’ın attığı goller güzel. Takımın hepsini alkışlıyoruz teknik heyet olarak. En büyük alkışı da taraftara yapıyoruz, deplasman olmasına rağmen çok iyi bir taraftar topluluğu maçtaydı" diye konuştu.



"Ankaragücü maçı güzel bir atmosferde oynanacak"

Hafta sonunda Ankaragücü'nü konuk edeceklerini ve güzel bir atmosferde maçın oynanacağını ifade eden Karaman konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ankaragücü maçı kolay maç değil. Fenerbahçe maçında 1-0 öne geçip iyi mücadele ettiler. Ankaragücü benim eski kulübüm, 3 kez görev yaptım. Onların da çok iyi bir taraftarı var, takıma 12. adamlık görevini yapan bir taraftar grubu. Hafta sonu burada çok güzel bir atmosferde maç oynanacak. Burada en önemli şey iyi bir mücadele, centilmenlik içerisinde bir maç bekleyeceğiz hafta sonu."



Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 36 puan toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor puan cetvelinde 8. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 32 puanla 14. sırada bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 14 Nisan Pazar günü saat 13:30'da başlayacak.