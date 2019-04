Beşiktaş "7" bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 7-2 gibi farklı sonuçla mağlup ederek puanını 50'ye yükseltti. Karşılaşmada 9 gol olurken Beşiktaş, 2 Mart 2003'teki 7-3'lük Göztepe maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında yedi gol attı. Çaykur Rizespor, bu ağır mağlubiyetle 2019'da ilk yenilgisini Beşiktaş'a karşı aldı.

Maçtan notlar

Vida ikinci kez

Adem Ljajic'in kullandığı kornerde kaleye yakın yerden attığı kafa golüyle kaleci Gökhan Akkan'ı avlayan Domagoj Vida Beşiktaş kariyerinde ikinci golünü attı. Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü Fenerbahçe derbisinde kaydeden Hırvat futbolcu, ilk golünde olduğu gibi ikinci golünü de kafayla attı.



Yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'in kapanış mücadelesi taraftarlardan yoğun ilgi gördü. 13 bine yakın ev sahibi Rize taraftarı stadı doldururken deplasman ekip Beşiktaş'a ayrılan 783 biletin tamamı da tükendi. Çaykur Didi Stadı'nda güvenlik sebebiyle boş bırakılan bin 200 koltuk dışında mücadelenin tüm biletleri satılmış oldu.



Otizm Farkındalık Haftası unutulmadı

Otizm Farkındalık Haftası kapsamında her iki takım oyuncuları da ısınmaya "Otizmi Fark Et, Hayatına Değer Kat" yazılı tişörtlerle çıktı. Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor oyuncuları maça "Otizmi erken tanı, fark et, eğitim ve sevgiyle destek ol" yazılı pankartla çıkarken Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi, seremoniye katılan otizmli çocuklardan birini kucağında taşıdı.

Güven Yalçın'dan "hat-trick"

Beşiktaş'ta sonradan oyuna dahil olan Güven Yalçın, 3 kez ağları havalandırarak "hat-trick" yaptı. Karşılaşmanın 69. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giren Güven, 71, 82 ve 90. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Yalçın, Siyah-Beyazlı forma altında bu sezon ligde "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu.

Adem Ljajic'in gecesi

Gol düellosuna sahne olan Çaykur Rizespor maçına Adem Ljajic damgasını vurdu. Sırp futbolcu, karşılaşmaya 5 gol 4 asistlik performansa çıkarken bu akşam attığı 2 gol 3 asistle Beşiktaş formasıyla 7 gol 7 asiste ulaştı.

İsimit Mirin 3 maç sonra

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Nicholas Isimat-Mirin, 3 maç sonra forma giydi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide 90 dakika görev yapan Mirin, 3 maç aranın ardından ilk 11'de yer aldı. Fransız futbolcu, Siyah-Beyazlı ekibin 24. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor ile yaptığı maçta yedek kulübesinde oturmuş, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında ise kadroda yer almamıştı.



Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlı forma ile çıktığı 9 maçta 7. golünü kaydetti. 33 yaşındaki Milli futbolcu, 64. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında topu ağlarla buluştarak Beşiktaş formasıyla deplasmanda ilk kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan golcü futbolcu attığı golden sonra gol sevinci nedeniyle Çaykur Rizespor taraftarlarından tepki gördü.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası içine giren Vedat Muriç, Karius'un sağından meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Son anda araya giren Vida topu uzaklaştırdı.

8. dakikada sağ taraftan Ljajic kullandığı kornerde topu ceza sahası içine doğru gönderdi. Kale sahasına yakın yerden Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solunda ağalarla buluştu: 0-1

14. dakikada Hutchinson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ljajic'in ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruş kaleci Gökhah Akkan'ın solunda ağalarla buluştu: 0-2

43. dakikada Boldrin'in pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahası içine giren Vedat Muriç ayağının içiyle kaleci Karıus'un sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 1-2

55. dakikada Mykola Morozyuk'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Braian Samudio'nun, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşu istediği gibi olmayınca Loris Karius topa hakim olmayı başarıyor.

64. dakikada Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor. Dorukhan Toköz'ün savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Burak Yılmaz, hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşturuyor: 1-3

70. dakikada Çaykur Rizespor, Mohamed Abarhoun'un golü ile maçta farkı tekrar bire indiriyor. Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Dario Melnjak bekletmeden topu içeri gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Mohamed Abarhoun'un kale ağzında topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Loris Karius'un yanından ağlarla buluşuyor: 2-3

72. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor. Adem Ljajic'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Güven Yalçın, ceza alanında bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşturuyor: 2-4

78. dakikada Beşiktaş, Adem Ljajic'in golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Adem Ljajic'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşuyor: 2-5

82. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golü ile maçta farkı dörde çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta Caner Erkin, Adem Ljajic, Güven Yalçın arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Güven Yalçın yaptığı vuruşla kendisinin maçtaki ikinci takımının altıncı golünü atan isim oluyor: 2-6

89. dakikada Dorukhan'ın pasında topla buluşan Güven'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut ağlara gitti: 2-7



Karşılaşma 7-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - BEŞİKTAŞ: 7



STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Öğel, Erdinç Sezertam

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Morozıuk, Mohamed Abarhoun, Collıns Awazıem, Melnjak (dk. 83 Mehmet Uslu), Azubuıke (dk. 76 Nakoulma), Musa Çağıran, Boldrin, Samudio, Aatıf Chahechouhe (dk. 76 Umar), Vedat Muriqi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat Mırın, Caner Erkin, Medel, Hutchinson, Lens (dk. 78 Kagawa), Dorukhan Toköz, Adem Ljajic (dk. 88 Rıdvan), Burak Yılmaz (dk. 69 Güven Yalçın)

GOLLER: dk. 43 Vedat Muriqi, dk. 70 Abarhoun (Çaykur Rizespor); dk. 8 Vida, dk. 14 ve dk. 78 Ljajic, dk. 64 Burak Yılmaz, dk. 71, dk. 82 ve dk. 89 Güven Yalçın, (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Mohamed Abarhoun (Çaykur Rizespor); Caner Erkin, Burak Yılmaz (Beşiktaş)