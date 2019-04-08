Okan Buruk: Goller ofsayt gözüküyor

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a farklı yenilen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Oyunun içinde var olmaya çalıştık"

"Aslında çok değişik bir gece yaşadık. Futbol anlamında çok fazla şeyi bir arada yaşadığımız bir gece oldu. Kalemize gelen ilk iki topu da yedik. Oyunun içinde var olmaya çalıştık. 4. gole kadar oyunun bütün bölümlerini çok üstün oynadık"

"4. golden sonra hatalarımız oldu, oyuncu değişiklikleri de dahil. Beşiktaş da 11'de 11 isabetli şut çekti ve 7'si gol oldu, bunu da söylemek lazım. Beşiktaş'ta giren oyuncular çok büyük katkı verdi, bizim giren oyuncularımız geri dönüşlerde çok sıkıntı yaşadı. Bununla ilgili önlemlerimizi alacağız"



"Goller ofsayt gözüküyor"

"Türkiye'de ilk kez çizgilerin çizilemediği bir gece oldu. Tabii ki hakemlerin bizi ve yan hakemleri uyarması lazımdı. Yan hakem bunu bilseydi bayrak kaldırabilirdi, belki de VAR'a güvendi. Çok enteresan bir gece yaşadık. Maçtan koptuğumuz goller ofsayt olarak gözüküyor"