G.Saray o transferde başını taşlara vuruyor

Ocak ayında birçok yıldız forvetle ilgilenen Galatasaray, Juventus’ta oynayan genç yetenek Moise Kean’ı da gündemine almıştı. Serie A devinde fazla forma şansı bulamayan ve Ronaldo – Mandzukic gibi dev forvetlerin arkasında bekleyen Kean’ı kiralamak için çaba sarfeden Galatasaray, İtalyan yıldızı kadrosuna katamazken, sarı kırmızılı kulüp Kasımpaşa’dan Diagne’yi transfer etmişti.

KEAN 15 MİLYON EURO OLDU

Aradan geçen 3 aylık süreç içerisinde 19 yaşındaki ‘wonderkid’ büyük bir çıkış yakaladı. Serie A’da, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 10 maça çıkan Moise Kean 6 gol atarken, oyuncunun son 5 maçta 5 gol atması Kean’ın değerine değer kattı. Şu anda 15 milyon euro’luk transfer piyasası bulunan futbolcu için harekete geçen Juventus yıllık 3 milyon euro’dan Kean’ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanırken, ‘Yeni Balotelli’ lakabını alan genç yıldız İtalya Milli Takımı’nda da forma giyiyor.