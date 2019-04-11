Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasının açılış maçında yarın Bursaspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını oynanacak.Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında heyecan yarın, 13, 14 ve 15 Nisan’da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bursaspor, Trabzonspor’u ağırlayacak. Bu hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda Beşiktaş ile Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor’u konuk edecek.Spor Toto Süper Lig’de haftanın programı şöyle:YARIN20.30 Bursaspor - Trabzonspor13 NİSAN CUMARTESİ16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe16.00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir14 NİSAN PAZAR13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor19.00 Fenerbahçe - Galatasaray15 NİSAN PAZARTESİ20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor(İHA)11.04.2019 10:02:37 TSI