Erzurumspor: Kasımpaşa maçının iptali için TFF'ye başvurduk

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "Kasımpaşa maçında kural hatası var ve bu yüzden maçın iptali için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduk." dedi.

Hüseyin Üneş, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, hakem hatalarının Erzurumspor'u mağdur ettiğini savundu.

Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında hakem hatalarına maruz kaldıklarını öne süren Üneş, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında istemediğimiz hakem uygulamalarıyla karşılaştık ve çok ciddi anlamda takımımız hakem eliyle mağdur edildi. Mağdur edebiyatı yapmak istemiyorum, biz takımın durumunu da eleştiriyoruz ama futbol sadece iyi oynandığında kazanılmıyor. Kasımpaşa maçında iyi olmayabiliriz ama kimsenin haddine değil 'Sen sahada iyi değildin ben de sana ofsayttan gol vereceğim', bu kimsenin haddine değil."

Üneş, Kasımpaşa maçı için TFF'ye başvurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa maçında kural hatası var ve bu yüzden maçın iptali için TFF'ye başvurduk. VAR sistemi bir kural ise ve çizgiyle karar veriliyorsa o zaman çizgide sıkıntı var ve yoruma açık bir durum. Kendilerine maçın tekrarıyla alakalı talepte bulunduk ve maça itiraz ettik."

Hüseyin Üneş, Aytemiz Alanyaspor maçında verilen penaltı kararlarının da yanlış olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 1968'den bu yana bir yarıda 4 penaltı verilen bir maç yok. Penaltıların 3'ü rakibe biri bizim lehimize verildi. İki penaltının da uzaktan yakından alakası yok. Orta hakem Hüseyin Göçek, bir gün önce Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını yönetiyor, ertesi gün Erzurumspor maçında VAR hakemi olarak görev alıyor ve pozisyonlara 'Penaltı.' diyor. 'Ben penaltı veririm ne de olsa Erzurum var.' diyor. Futbolcu ilk penaltıyı atamayınca 'Bir penaltı daha vermemiz lazım.' diyor ve hiçbir şekilde temas etmeyen Emrah Başsan'ın pozisyonuna 'Penaltı.' diyor."

Söz konusu maçlarda takımının performansının iyi olmadığını da belirten Üneş, "Futbolda kötü oynarken kazanmak, iyi oynarken kaybetmek var. Ancak biz Hüseyin Göçek'e, Mete Kalkavan'a takıldık. Kasımpaşa maçının hakemi belli olunca Mustafa Çulcu'yu aradım ve her aradığımızda da 'Evet hakem kötüydü bunları söylüyorsunuz ama biz artık dinlemekten sıkıldık.' dedik. 'Ligin boyu kısalıyor ve telafi edecek gücümüz kalmıyor. Takımın ve şehrin moralini yerle bir ettiniz. Gönderdiğiniz hakem sadece bir maç yönetmiş.' dedik ve gereken uyarıları yaptık. O da dedi ki 'Alanyaspor maçında elimdeki en iyi hakemleri gönderdim. Biri Mete Kalkavan diğeri Hüseyin Göçek ama onlar da geldiler ve seni yaktılar.' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçı sonrasında TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Mustafa Çulcu ile görüştüklerini anlatan Üneş, şunları kaydetti:

"Mustafa Çulcu, Kasımpaşa maçında VAR çizgisinin yabancı şirket tarafından çizildiğini söylüyor ama göz var nizam var. Halil Umut Meler eğer bunu göremiyorsa bu adama niye maç veriyorsun? Sezon başından bu yana 15-20 puanım gitmiş, bir de üzerine diyorsun ki kolunu kanadını kırayım. Çizgiye bahane buluyorlar, çizgilik burada ne var? Sen bunu göremiyorsan bu işi yapma. Yine Hüseyin Göçek'i Mustafa Çulcu'ya söyledim. 'Eğer gözlerinde görme sıkıntısı varsa hem FIFA kokartına yazık hem de Türkiye Ligi'nde mücadele edene yazık, bu adamın işine son verin, yazık günah. Ancak görmesinde problem yoksa niyetinde ya da bilinç altında sıkıntı var.' dedim."

Üneş, futbol kamuoyunun Erzurumspor hakkındaki yorumlarını herkesin gördüğünü dile getirerek, şunları ifade etti:

"Biz artık hakemlerin samimiyetlerinden ciddi anlamda kaygılıyız ve güvenmiyoruz. Bunu sadece ben söylemiyorum. İstatistikler, yorumcular ve herkes bunu söylüyor. Konyaspor maçıyla başlayıp Kasımpaşa, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Ankaragücü... Bu maçların hepsinde Erzurumspor'un hakkı sahada gasp edildi. Bu, bütün kamuoyunun kanaatidir. Sonunda Allah'ın izniyle herkesi yenip bu ligde kalacağız. Halil Umut Meler, Hüseyin Göçek, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan, bunların hiçbirini istemiyoruz. Özgür Yankaya ise Erzurumlu görünce yolunu değiştirmeli bence. Ben bunları Mustafa Çulcu'ya da söyledim."

Sezon başından bu yana mali anlamda da haksızlığa uğradıklarını iddia eden Üneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece sportif anlamda değil mali anlamda da kasamızdan paralarımızı götürdüler. Her şeye rağmen sahada 11 değil 12 kişiyle mücadele etmemiz lazım. Geri kalan 7 maçın büyük bölümünü kazanıp bu ligde kalıcı olacağız. Aynı şeyler olur ve biz ligden düşersek Türk futbolu küme düşecek."