Martin Linnes 2 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.