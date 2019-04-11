Adana Demirspor'dan kritik galibiyet

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.



2'nci dakikada Adana Demirspor atağında soldan hızla derine inen Berk ceza sahası içindeki Pote'yi gördü. Pote, Ümraniyespor'un alanı daraltmasından dolayı rahat bir vuruş yapamadı ve topu auta gönderdi.

19'uncu dakikada Adana Demirspor atağında topla buluşan Kaan ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Gelen topa yükselen Gladkyy'nin kafa vuruşu auta çıktı.

30'uncu dakikada Adana Demirspor'un sağdan geliştirdiği atakta Süleyman hızla çizgiye indi ve altıpasa yerden sert bir pas attı. Gladkyy'nin önünde kalan top bu futbolcunun vuruşunda az farkla dışarı çıktı.

33'üncü dakikada Adana Demirspor kontra atağında sağ kanattan topu alan Süleyman derine inerek bekletmeden ceza sahası içine orta yaptı. Gelen topu Pote ayak içiyle Berk'in önüne indirdi ve bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

50'nci dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahasına rakiplerini çalımlayarak hızla giren Emirhan Adana Demirspor savunmasının müdahalesi ile topu kaybetti. Oluşan karambolde top Muhammed'in önünde kaldı ve onun şutunda top ağlarla buluştu. Fakat hakem pozisyonu ofsayt gerekçisiyle golü geçersiz saydı.

60'ıncı dakikada Adana Demirspor'un sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahası içine gelen ortada Rassaoul'un kafa vuruşu Pote'nin önünde kaldı. Pote'nin vuruşunda top sağ direği sıyırarak dışarı çıktı.

64'üncü dakikada Ümraniyespor kontra atağında ceza sahası içine gelen topa sert bir kafa vuruşu yapan Atabey'in şutunda top üst direkten döndü.

65'inci dakikada Adana Demirspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Leandrinho’nun önünde kaldı. Leandrinho topu, orta sahadaki Timur’a gönderdi. Timur topa gelişene şutunu attı ve top ağlarla buluştu: 1-1.

73'üncü dakikada Adana Demirspor atağında Traore hızla ilerleyerek ceza sahası içindeki Legear'ı gördü. Legear bekletmeden müsait pozisyondaki Gladkyy'i gördü. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

75'inci dakikada Ümraniyespor kalecisi Burak topu uzaklaştırmak isterken hata yaptı. Arya giren Erdal ceza sahasına girerek sert bir şut attı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma 3-1'lik Adana Demirspor galibiyetiyle sona erdi.