Arsenal turu yarıladı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçlar tamamlandı. Arsenal, evinde Napoli'yi ağırladı. Kırmızı-Beyazlılar, Ramsey ve Torreira'nın golleriyle maçı 2-0 kazanmayı başardı ve yarı final öncesi çok büyük avantaj yakaladı. İngiltere'nin bir diğer temsilcisi Chelsea, kupanın sürpriz takımı Slavia Prag'la deplasmanda karşılaştı. Londra ekibi mücadeleyi 86. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle 1-0 kazanarak tur kapısını araladı.



Günün diğer karşılaşmaları ise oldukça gollü geçti. Valencia, deplasmanda Villarreal'i 3-1 yenerken, Portekiz temsilcisi Benfica, Frankfurt önünde 4-2 galip geldi. Kırmızı-Siyahlıların genç yıldızı Joao Felix hat-trick yaparak yıldızlaştı.