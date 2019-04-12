Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.(İHA)