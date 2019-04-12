Bazı Chelsea taraftarları UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçı için bir araya geldikleri barda Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah hakkında islamofobik tezahüratlar yaptı. Olayın görüntüleri hemen sosyal medyada yayılırken, Salah'a 'bombacı' diyerek Müslümanlara terörist iması yapan taraftarlar stadyuma girememe cezası aldı. Chelsea kulübü, daha sonrasında yaptığı açıklamada olayları "tiksindirici" olarak nitelendirirken söz konusu tezahüratları yapan kişilerin birer utanç kaynağı olduğunu ifade etti.
Salah'a islamofobik saldırı
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Slavia Prag-Chelsea maçından önce büyük bir skandal yaşandı. Bir barda bulunan Chelsea taraftarları, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah hakkında İslamofobik tezahüratlarda bulundu
Yayınlanma tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma, 16:48