Salah'a islamofobik saldırı

Bazı Chelsea taraftarları UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçı için bir araya geldikleri barda Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah hakkında islamofobik tezahüratlar yaptı. Olayın görüntüleri hemen sosyal medyada yayılırken, Salah'a 'bombacı' diyerek Müslümanlara terörist iması yapan taraftarlar stadyuma girememe cezası aldı. Chelsea kulübü, daha sonrasında yaptığı açıklamada olayları "tiksindirici" olarak nitelendirirken söz konusu tezahüratları yapan kişilerin birer utanç kaynağı olduğunu ifade etti.