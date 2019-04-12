CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Can Bartu için taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, CHP Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, geçen gün hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun evine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Can Bartu Türk futbol dünyasının çok önemli bir aktörüydü. Hepimizin anılarında var. Allahtan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ailelerini ziyaret ettik, taziyede bulunduk ve kendi düşüncelerimizi aktardık. Allah rahmet eylesin” dedi.