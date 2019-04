Volkan Demirel: Can Bartu'ya layık olmak için her şeyi yapacağız

Volkan Demirel, "Bugün hepimiz çok üzgünüz. Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Biz de Can Abimizi her zaman yaşatacağız." dedi. Tecrübeli isim, konuşmasını "Yarınki derbide lütfen Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi layık olun bu taraftara." diyerek bitiren Can Bartu'nun kızına hitaben, "Sana sözümüz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız" dedi.