Volkan Demirel, "Bugün hepimiz çok üzgünüz. Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Biz de Can Abimizi her zaman yaşatacağız." dedi. Tecrübeli isim, konuşmasını "Yarınki derbide lütfen Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi layık olun bu taraftara." diyerek bitiren Can Bartu'nun kızına hitaben, "Sana sözümüz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız" dedi.
Volkan Demirel: Can Bartu'ya layık olmak için her şeyi yapacağız
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Şükrü Saraçoğlu'nda Can Bartu için düzenlenen törende konuştu.
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi, 11:03