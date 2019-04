Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

Perşembe gecesi hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsanevi sporcusu Can Bartu'nun naaşı, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Marmara İlahiyat Camii'ne getirildi. Merhumun son yolculuğu için hınca hınç bir kalabalık camide toplanmış durumda. Cenazeye katılan isimler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş ile Milli Takım'ı birlikte çalıştıran Şenol Güneş ve vekaleten TFF Başkanlığı görevini yürüten Hüsnü Güreli bulunuyor. Can Bartu'nun eşi ve kızı sırayla taziyeleri kabul ediyorlar. İnanılmaz bir taziye kuyruğu var, Can Bartu'yu son yolculuğunda kimse yalnız bırakmamış. Merhumun naaşının önünde ise engeller var. Kimse naaşın yakınına yaklaştırılmıyor.



Can Bartu'nun vefatı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dostluğu hatırlattı adeta. Sarı-Kırmızı formalı birçok taraftarla karşılaştım cenazede. Keşke sadece zor zamanlarda hatırlamasak bu dostluğu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de cenazeye katılan isimler arasında. Cengiz, FB TV canlı yayınına katılarak, "Can Bartu Türk futbolunun sembol isimlerindi. Can Bartu bu ismi beyefendiliği ile yaptı, fair-play ruhuyla yaptı" şeklinde konuştu.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da cenazeye katıldı. Yıldırım, camiye girer girmez Bartu ailesine taziye vermeye gitti. Basketbol camiasının önemli isimlerinden Harun Erdenay ve babası Kemal Erdenay da, Can Bartu'yu yalnız bırakmayan isimler arasında.



CHP'den Kadıköy Belediye Başkanı olan Şerdil Dara Odabaşı da cenazeye geldi. Mazbatasını yeni alan Odabaşı, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olmasıyla biliniyor.



Cenazeden sonra Fatih Terim ve Şenol Güneş de gazetecilere konuştu. Terim, "Son yıllarda değerleri korumak adına büyük çaba sarf ettiğimiz isimlerden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" derken, Şenol Güneş ise, "Üzüntülü bir gündeyiz. Çok değerli abimizi, değerimizi kaybettik. İmtihanı güzel verdi, inşallah aynı imtihanı bizler de verebiliriz. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.