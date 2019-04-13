Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Can Bartu'nun cenazesinde FB TV canlı yayınına katılarak, "Can Bartu Türk futbolunun sembol isimlerindi. Can Bartu bu ismi beyefendiliği ile yaptı, fair-play ruhuyla yaptı. Saygıyla anıyorum. Bize futbolu sevdirdikleri için teşekkür ediyorum. Bizler Lefter'i, Can Bartu'yu izlerken hiçbir zaman onlara olan saygımızı yitirmedik" şeklinde konuştu.
Mustafa Cengiz FB TV canlı yayınına katıldı
Mustafa Cengiz Can Bartu'nun cenazesine iştirak etti ve FB TV canlı yayınına katıldı.
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi, 13:31