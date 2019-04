Mustafa Cengiz FB TV canlı yayınına katıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Can Bartu'nun cenazesinde FB TV canlı yayınına katılarak, "Can Bartu Türk futbolunun sembol isimlerindi. Can Bartu bu ismi beyefendiliği ile yaptı, fair-play ruhuyla yaptı. Saygıyla anıyorum. Bize futbolu sevdirdikleri için teşekkür ediyorum. Bizler Lefter'i, Can Bartu'yu izlerken hiçbir zaman onlara olan saygımızı yitirmedik" şeklinde konuştu.