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Beşiktaş beraberliği Atiba'yla yakaladı (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oluyor. Ligde geride kalan 27 maçta 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor. Son üç maçını kazanan Beşiktaş ise 50 puan ile 3. sırada bulunuyor
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi, 17:45

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için hayati önem taşıyan maçta Beşiktaş, sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Kartal, 11 puan gerisinde olduğu rakibi yenerek, son haftalara dair umutlarını korumak isterken, Başakşehir, zorlu deplasmanda kazanıp, yarın oynanacak derbiyi rahat izlemenin peşinde...

Maçtan dakikalar...

Karşılaşma başladı.

Maçın 34. dakikasında Mert Günok'un kullandığı degaj Visca'ya gitti. Boşnak kanat oyuncusu sağdan içeri çevirdi, bomboş Robinho'ya sadece dokunmak kaldı ve Turuncu-Lacivertliler 1-0 öne geçti.

42. dakikada kullanılan kornerde Gökhan Gönül'ün kafasını Mert Günok çıkardı, ancak dönen top Atiba'nın önünde kaldı. Atiba şık bir dömi voleyle topu ağlara göndermeyi başardı ve Beşiktaş beraberliği yakaladı.

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Beşiktaş-Başakşehir 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Mert Günok

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