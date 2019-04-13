Kral attı, Beşiktaş geri döndü! (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için hayati önem taşıyan maçta Beşiktaş, sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Kartal, 11 puan gerisinde olduğu rakibi yenerek, son haftalara dair umutlarını korumak isterken, Başakşehir, zorlu deplasmanda kazanıp, yarın oynanacak derbiyi rahat izlemenin peşinde...

Maçtan dakikalar...

Karşılaşma başladı.



Maçın 34. dakikasında Mert Günok'un kullandığı degaj Visca'ya gitti. Boşnak kanat oyuncusu sağdan içeri çevirdi, bomboş Robinho'ya sadece dokunmak kaldı ve Turuncu-Lacivertliler 1-0 öne geçti.



42. dakikada kullanılan kornerde Gökhan Gönül'ün kafasını Mert Günok çıkardı, ancak dönen top Atiba'nın önünde kaldı. Atiba şık bir dömi voleyle topu ağlara göndermeyi başardı ve Beşiktaş beraberliği yakaladı.



51. dakikada ceza alanında topla buluşan Burak Yılmaz, son derece düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

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Beşiktaş-Başakşehir 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho