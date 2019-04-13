Beşiktaşlı sordu, "Mazbata nerede?"

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başakşehir-Beşiktaş maçına damgasını vurdu.

Maça gitmek için stada yürüyen taraftarlar, henüz mazbatası verilmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek sloganı attı.

Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park Arena stadının önünde "İmamoğlu oley" diye slogan attı. Taraftar,"Mazbatayı ver" diye de tempo tuttu, tezahürat yükselince stadın hoparlörlerinden yapılan müzik sesinin volümü arttırıldı. Beşiktaşlılar bu duruma tepki gösterdi ve "İmamoğlu" diye etrafı inletti.



Henüz mazbatası verilmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mücadeleyi CHP'den seçilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la beraber takip ediyor.

