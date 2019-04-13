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Şenol Güneş: Mutluyuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi, 21:50

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Kazanmak güzel bir şey. Mutluyuz. Yorulduk, tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Taraftarlar inanılmaz bir destek gösterdi. Tebrik ediyorum herkesi."

"Taraftarın büyük bir desteği vardı, yediğimiz gole rağmen coşkuyla desteklediler, onlara da teşekkür ediyorum."

"Oyun başında bireysel ve kopuk kopuk baskılarımız vardı, rakibin çıkmasına sebep olduk. Zaten top tekniği yüksek oyunculardan oluşan bir takımdı. Savunmada az gol yiyen bir takım oldukları kadar önde de yetenekli ayakları vardı. Bunlara önlem almamız gerekiyordu."

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Şenol Güneş