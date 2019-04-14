Galatasaray taraftarı Kadıköy'de

Galatasaraylı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında bugün saat 19.00 oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi için maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.

Türk Telekom Stadyumu'ndan kalkan otobüslerle Kadıköy'e doğru yola çıkan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada ulaştı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında stada alınmaya başlandı.

Galatasaraylı taraftarlar yanlarında getirdiği sahte paraları yerlere atarak Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyasına gönderme de bulundu.



Yoğun güvenlik önlemleri

Ülker Stadyumu'nda derbi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stada yakın metrobüs ve metro duraklarında bekçiler hazır bulunurken, stat çevresinde de emniyet güçleri taraftarları aradı.

Ülker Stadyumu’nun kapıları açıldı

Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi Ülker Stadyumu’nun kapıları saat 16.00’da açıldı ve taraftarları bilet kontrolüyle içeri alındı. Öte yandan taraftarlara yoğun güvenlik araması yapıldı. Bozuk para, çakmak ve powerbank gibi tehlike arz edecek maddeler stada alınmadı.

