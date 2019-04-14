Dev derbide gol sesi

Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, stoperde Ryan Donk ve Semih Kaya'yı görevlendirdi. Galatasaray'da sarı kartı bulunan Belhanda, ikinci yarının başında yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

Maçtan dakikalar

45. dakikada Diagne'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi sonrası bariz gol şansı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

66. dakikada Galatasaray, Feghouli'nin düzgün ortasında Henry Onyekuru'nun attığı kafa golle 1-0 öne geçiyor.

70. dakikada Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın attığı golle skoru 1-1'e getiriyor.

FENERBAHÇE: 1 GALATASARAY: 1

GOLLLER: Dk. 66 Onyekuru (Galatasaray); Dk. 70 Eljif (Fenerbahçe)

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...

STAT: Ülker

HAKEM: Ali Palabıyık

VAR: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

İşte İlk 11'ler:

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Valbuena, Elif Elmas, Victor Moses, Soldado.

Fenerbahçe'nin Yedekleri: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Şener, Ayew, Zajc, Jailson, Neustadter, Sadık

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mbaye Diagne.

Galatasaray'ın Yedekleri: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Emre Akbaba, Mitroglou, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo, Muğdat.

Ligde 389. Randevu

Ezeli iki rakip arasındaki 110 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 534-484 üstünlüğü bulunuyor.

Medya mensuplarından büyük ilgi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 297 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 20'sinin yabancı olduğu aktarıldı. Müsabakayı Japonya, Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka ve İspanya'dan da gazetecilerin takip ettiği bildirildi.